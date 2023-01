L’intersyndical interprofessionnel de Mayotte appelle à la mobilisation pour ce jeudi 19 décembre

L’appel à la grève, pour le jeudi 19 janvier prochain, a été lancé par l’intersyndical interprofessionnel de Mayotte. Dans le collimateur de ce mouvement social, «le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un allongement accéléré de la durée de cotisation ». Une mesure, selon l’intersyndical, « injustifiée » dans la mesure où le « système de retraites actuel n’est pas en danger ».

Dès lors, CGT-Ma, UI-CFDT, UD-FO, CFE-CGC, FSU, CGT Educ’Action, SNUIPP, SNES-FSU, UNSA Éducation, SUD PTT, Sgen-Cfdt, appellent « toutes et tous le travailleuses et travailleurs (public, privé, jeunes et retraité) à se mobiliser. Si le retrait du projet de loi de réforme des retraites est au cœur des revendications, d’autres demandes sont également mises en avant. A commencer par « l’application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun sur les calculs de pensions, pour une retraite digne », « l’ouverture des droits aux régimes complémentaires de retraite (IRCANTEC, AGIRC-ARRCO) ».

S’y ajoutent l’application « du droit commun sur les minima-sociaux (allocations familiales, logement, rentrée scolaire, ASPA, AAH, RSA, prime d’activité, …) », « la revalorisation de la carrière des anciens agents de l’Ex-fonction publique locale de la CDM en reprenant en compte leur ancienneté générale de services (AGS) ». Autant de revendications justifiant, pour l’intersyndical, de battre le pavé. Le rendez-vous est fixé dès 7h00 à la Place de la République à Mamoudzou.