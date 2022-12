L’opération des marchés paysans reconduite en 2023 par la mairie de Mamoudzou

Plébiscités lors des enquêtes de satisfaction des services publics auprès de la population, la ville de Mamoudzou, dans un communiqué, a décidé de reconduire les marchés paysans en 2023.

Ces marchés ont pour vocation de permettre « à la population de profiter de produits issus de l’agriculture et de l’artisanat local », rappelle la municipalité. Les visiteurs sont en mesure de pouvoir « se procurer fruits et légumes, boissons, condiments traditionnels auprès des producteurs locaux ainsi que divers objets artisanaux, bijoux et décorations exprimant le savoir- faire mahorais ». Ce dispositif participe ainsi au soutien de l’activité économique tout en « favorisant l’émergence d’activités commerciales, agricoles et artisanales au sein des villages », note la ville de Mamoudzou. En outre, les marchés paysans contribuent également à développer une logique de consommation en circuit-court, tout en ayant vocation à « à formaliser la vente des produits issus de l’agriculture locale dans des espaces dédiés et contrôlés ».

Concernant le nouveau planning de ces marchés, le prochain se tiendra le samedi 31 décembre 2022 à Kaweni en face de l’espace Coralium (rue de la Cocoterie) entre 8h et 12h.

Le 2e samedi du mois, le marché paysan sera à Passamainty, Place Coco Massudiki, à côté de la mosquée. Pour le 3e samedi du mois, il prendra place à Cavani, Place du perchoir. Concernant le 4e samedi du mois, le marché se tiendra à Kaweni Rue de la Cocoterie, en face de l’espace Coralium.