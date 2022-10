Impacté par la grève nationale, l’hôpital déclenche son plan blanc

La dernière fois que la direction du Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) a brandi le plan blanc, c’était lors de la journée « île morte » des élus en protestation contre l’insécurité. Cette fois, c’est en raison d’une tension dans le personnel hospitalier des urgences, un mouvement de grève en cours privant le service d’une bonne partie de son personnel.

Une partie du personnel des urgences du CHM est en grève depuis ce jeudi minuit. Un mouvement national intersyndical à l’appel de la CGT. Le mouvement a débuté le week-end dernier pour protester contre le manque de moyens et des conditions de travail difficiles. Ils sont ce vendredi 16 internes à suivre le mouvement sur les 35 présents au CHM, dont 11 au service des urgences, informe la direction. « Cette situation génère des difficultés de fonctionnement au sein du CHM. »

Une réunion de crise s’est réunie ce vendredi matin au cours de laquelle décision a été prise de déclencher le niveau 1 du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, le Plan blanc. Il permet notamment de reporter les activités programmées non urgentes pour libérer des soignants et de procéder à des réquisitions de personnel en cas d’afflux de patients.

« En fonction de l’évolution de la situation, toute nouvelle mesure sera communiquée au personnel et à la population. »