L’AFD au chevet du plateau sportif de Chembenyoumba

« Point central de la politique sportive » de la commune de M’tsangamouji, la réalisation du plateau couvert de Chembenyoumba a été initié en 2018. Outre des gradins de plus de 300 places, destinés à l’accueil de compétitions à l’échelon régional, l’infrastructure prévoit des vestiaires et un parking. Le plateau couvert permettra la pratique du basket-ball, du hand-ball et du volley-ball. La commune de M’tsangamouji ne cache pas son ambition, si Mayotte venait à être sélectionnée, de participer à la réception des Jeux des Iles en 2027.

Chiffrés à 4,5 millions d’euros, les travaux du plateau couvert ont reçu des subventions du Conseil départemental, de l’État et de la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO). C’est du côté de l’Agence française de développement que le projet aura « été soutenu en premier lieu », note le communiqué de presse de la commune. Grâce à deux prêts budgétaires, pour un montant total de 5,5 millions d’euros, le financement aura permis de financer une grande partie du chantier mais également d’entreprendre d’autres projets d’aménagement tels que le voiries communales ou encore des liaisons routières.

La réalisation de ce plateau couvert marque, selon la municipalité « une des premières matérialisations concrètes de la coopération avec l’AFD ». Cette coopération se décline aussi, depuis 2021, par plusieurs dispositifs d’appui à l’ingénierie et renforcement de capacités. En outre, l’année 2022 marque un nouveau tournant dans cette coopération grâce à l’attribution d’une subvention du Fonds outre-mer d’un montant de 120 000 euros. Cette dernière « est destinée à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du terrain de football ».