Comores : Hausse des cas de Covid-19 et vigilance sur le virus Ebola

Les autorités sanitaires comoriennes sont sur le qui-vive après la multiplication des cas de Covid-19 dans les îles ces trois dernières semaines. La Covid-19 était un vieux souvenir pour les Comoriens qui avaient enregistré trois terribles vagues ayant fait 160 morts : en avril 2020, puis en décembre de la même année et en février 2021. Depuis, c’est l’accalmie totale. Le gouvernement comorien avait même levé toutes les mesures de restrictions au mois d’août dernier. La présentation de la carte vaccinale n’est qu’une simple formalité facultative à l’aéroport alors qu’il fut un temps où le document valait bien plus que le visa d’entrée ou le ticket de voyage.

Les nouveaux cas de Covid-19 se multiplient en Grande Comore

Mais l’arrivée des « Je-viens », le retour des festivités de grands mariages (suspendues pendant deux ans), puis la rentrée scolaire, couplés avec le relâchement des mesures de précaution, ont fait le jeu du virus, selon les avis des autorités sanitaires. En l’espace de deux semaines, le nombre de cas est passé de 15 à 208, d’après le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Aboubacar Said Anli, qui parle de « 20 cas par jour ». On apprend que 84 personnes positives possèdent un schéma vaccinal complet. La Direction nationale de la Santé parle « d’un taux de positivité de 6,1% » après un test réalisé auprès de 3393 personnes dont 1243 à Ngazidja (Grande Comore), 1265 à Ndzuani (Anjouan) et 885 à Mwali (Mohéli).

« La Covid-19 est toujours présent dans le pays. Des mesures ont été prises aux frontières. Il y a un contrôle renforcé depuis le 24 octobre. Une équipe est déjà déployée à l’aéroport. D’autres équipes seront renforcées dans les aérodromes de Mwali et de Ndzuani », a souligné le directeur général de la Santé, Dr Saindoune Ben Ali Mbaé, pour qui « aucun patient n’a été hospitalisé », ajoutant que la vaccination permet de limiter sensiblement la multiplication rapide des cas. « Le vaccin n’est pas, au sens propre, un médicament qui traite une maladie mais un moyen pour vous prévenir d’une maladie. Il permet d’empêcher par exemple les formes graves de la Covid comme nous l’avons constaté en analysant les nouveaux cas », a-t-il expliqué à la presse.

Les nouveaux cas de Covid-19 se concentrent à Ngazidja, soit 90%. On note une douzaine de cas à Mwali, soit 6% et 7 cas à Ndzuani, soit 4%, selon les données du ministère de la Santé qui fait, par ailleurs, savoir que la tranche d’âge des personnes atteintes du virus se situe entre 30 et 39 ans. « Des dispositions ont été arrêtées pour renforcer la surveillance dans les points d’entrée. D’autres mesures de prévention sont à l’étude », a indiqué Dr Aboubacar Said Anli.

Aux Comores, les autorités ont pu vacciner environ 49% de la population ciblée. Au total, 401.899 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, dont 33.285 à Mohéli (60% de la cible), 185.005 à Anjouan (52%) et 183.609 à la Grande Comores (45% de la cible). On compte au 14 octobre, 8553 cas dont 8319 guéris, 74 cas actifs et 160 décès depuis le 30 avril 2020.

Le virus Ebola et la variole du singe

Parallèlement, le ministère de la Santé a mis en place une cellule de veille du virus Ebola après la découverte des cas en Ouganda où les connexions avec la Tanzanie voisine inquiètent l’archipel. Les mouvements de circulation entre Dar Es Salam et Moroni deviennent de plus en plus denses. La Tanzanie étant devenue l’une des grandes destinations préférées des Comoriens notamment en matière d’affaires ou pour de soins de santé après la baisse drastique du trafic avec Madagascar.

Il n’y a aucun cas d’Ebola aux Comores mais les autorités sont à l’avant-garde à cause des mouvements des Comoriens en Tanzanie où des cas de ce virus particulièrement mortel avaient été enregistrés. « Ce sont des mesures préventives que nous prenons », a expliqué le directeur général de la Santé au sortir d’une réunion avec des différents services, samedi 22 octobre à Moroni. « La vigilance doit être de mise. Les Comoriens vont en masse en Tanzanie. Un dispositif de dépistage obligatoire pour tous les voyageurs venant surtout d’Afrique de l’Est est mis en place à l’aéroport », a indiqué Dr Saindoune Ben Ali Mbaé qui annonce aussi « une surveillance accrue de la variole du singe ».

A.S.Kemba, Moroni