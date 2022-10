Mayotte accueillera la 14ème édition du Forum économique des îles de l’océan Indien

C’est désormais officiel : Mayotte accueillera la 14ème édition du FEIOI. La Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (ADIM) s’associeront pour organiser cet événement, en partenariat avec Cap Business Océan Indien.

Zamimou Ahamadi, présidente de l’ADIM, a déclaré à ce sujet : « Notre territoire possède une véritable tradition d’accueil de ces évènements et ce sera pour nous une vraie fierté que de vous recevoir à Mayotte. Nous souhaitons que l’ensemble des partenaires économiques locaux, régionaux et nationaux, puisse continuer et renforcer

encore cette implication collective afin de relever les défis des iles de notre région de l’océan indien. Ce sera l’occasion de remettre sur la table les sujets de réflexion sur notre engagement et nos actions en faveur du développement économique régional. Nous souhaitons également vivement que des projets d’investissements puissent émerger de nos rencontres ».