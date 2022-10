L’EPFAM lance un appel à projets pour installer un porteur de projet agricole sur un terrain d’un hectare

L’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) lance un appel à projets, ouvert du 18 octobre au 18 novembre, pour attribuer à un agriculteur une parcelle d’un hectare, située sur la commune de Bandrélé.

Une visite de la parcelle est programmée le mardi 25 octobre, le rendez-vous est fixé à 8h30 à la Mairie de Bandrélé.

Pour rappel, tous les terrains agricoles acquis par l’EPFAM font l’objet d’appels à projets, afin d’être mis à disposition d’agriculteurs dans le cadre d’un bail avant rétrocession.

Le bail impose à l’agriculteur des pratiques respectueuses de l’environnement avec une liste limitative de pratiques culturales. Le non-respect par l’agriculteur des clauses environnementales inscrites dans le bail peut conduire à sa résiliation

Pour répondre à l’appel à projet, il suffit de compléter le dossier de candidature, disponible sur le site internet de l’EPFAM (www.epfam.fr, rubrique Actualités) ou à retirer en version papier à la Mairie de Bandrélé et au siège de l’EPFAM (boulevard Marcel HENRY, Cavani – Mamoudzou). Le dossier complété et les pièces justificatives sont à envoyer par mail à contact@epfam.fr ou à déposer au siège de l’EPFAM le 18 novembre à midi au plus tard.

Pour tout complément d’informations, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail à l’adresse contact@epfam.fr ou téléphoner au 02 69 63 39 60 (demander M. Moussa).