Prendre part à des projets, donner leur avis sur les politiques publiques de la ville, participer à la vie de la collectivité… Autant de fonctions que les conseillers municipaux jeunes se doivent de remplir. Mais pour toujours plus de cohésion, ces derniers rencontreront leurs homologues ce mardi 18 octobre, à l’occasion d’une grande journée d’échanges ponctuée de nombreuses activités. Au programme : course d’orientation à Mahabou, pour redécouvrir le patrimoine local, temps d’échanges, activité fitness, etc.

Ainsi, les 49 membres du CMJ de Mamoudzou âgés de 12 à 15 ans rencontreront les 23 membres du CMJ de Boueni âgés de 13 à 20 ans et les 23 membres du CMJ de Tsingoni âgés de 12 à 20 ans. Les conseillers municipaux jeunes seront encadrés par les services jeunesse et excellence sportive de la ville de Mamoudzou ainsi que des encadrants de Boueni et Tsingoni.

Une belle initiative pour développer le vivre-ensemble chez ces jeunes prometteurs et plein d’avenir.

Au programme de la journée :

8h00 : Accueil des participants par l’élue madame Fatima M’soili – pot d’accueil

8h30 : Présentation des consignes et formation des équipes