L’éco-organisme en charge de la filière des huiles et des lubrifiants usagés en visite à Mayotte jusqu’au 12 octobre

Du 10 au 12 octobre André Zaffiro, directeur général de Cyclevia, est à Mayotte afin de rencontrer les acteurs locaux, aussi bien privés que publics, de la filière des huiles et des lubrifiants usagés. Depuis le 23 mars dernier, Cyclevia est en effet devenue l’éco-organisme en charge de cette filière. Depuis lors, il s’agit du troisième déplacement dans les départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer après La Réunion, en avril, et la Guadeloupe en juillet.

Cette visite constitue une opportunité de faire le point sur les exportations d’huiles usagées ayant été mises à l’arrêt depuis la crise du Covid, ces dernières pouvant désormais reprendre. A ce titre, Cyclevia a participé à l’affrètement d’un bateau dédié, susceptible de quitter le port de Longoni le 15 de ce mois avant de transiter par la Réunion le 18 octobre et rejoindre la métropole d’ici la fin du mois. Pour Mayotte, ce sont 3 citernes représentant 60 tonnes d’huiles qui seront exportées. En 2019, ce sont 220 tonnes d’huiles ayant été collectées dans le département.

Cette visite est également l’occasion pour Cyclevia, au regard de l’importance de la continuité des flux et dans l’optique d’éviter les risques de rejets d’huiles usagées, de prendre des engagements afin de favoriser la continuité des opérations avec l’organisation actuelle.