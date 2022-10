Mamoudzou inaugure les marchés paysans à partir de ce samedi

Les marchés paysans sont mis en place pour que la population “profite de produits issus de l’agriculture et de l’artisanat local“. Les visiteurs pourront se procurer fruits et légumes, boissons, condiments traditionnels auprès des producteurs locaux ainsi que divers objets artisanaux, bijoux et décorations exprimant le savoir-faire mahorais.

“Ce nouveau dispositif organisé par la Ville de Mamoudzou accompagne la dynamique économique et favorise l’émergence d’activités commerciales, agricoles et artisanales au sein des villages”, estime le maire. Inciter les habitants à s’y fournir plutôt qu’en supermarché, contribue à décongestionner les réseaux routiers et facilitent la consommation en circuits courts. “Cette opération a également vocation à formaliser la vente des produits issus de l’agriculture locale dans des espaces dédiés et contrôlés.”

Le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla inaugurera le premier marché paysan ce samedi 1er octobre 2022 à 9h sur la place « Perchoir » à proximité du stade de Cavani.

Tous les week-ends de 8 h à 12 h, les commerçants seront présents en alternance dans les villages de Mtsapéré, Cavani, Passamainty, Tsoundzou, Kawéni et Mamoudzou.

Programme des marchés jusqu’au 13 novembre 2022 :

Samedi 01/10/2022 : Cavani , Le perchoir

, Le perchoir Dimanche 02/10/2022 : Passamainty , Parking Mpweka Dinga

Samedi 08/10/2022 : Mamoudzou , MJC Mgombani

, MJC Mgombani Dimanche 09/10/2022 : M’tsapéré, Place Manzaraka Remblai sud

Samedi 15/10/2022 : Tsoundzou 1 , Parc Amina Oili

, Parc Amina Oili Dimanche 16/10/2022 : Kaweni, Rue de la Cocoterie (en face de l’espace Coralium)

Samedi 22/10/2022 : M’tsapéré , Place Mazaraka Remblai Sud

, Place Mazaraka Remblai Sud Dimanche 23/10/2022 : Passamainty, Parking Mpweka Dinga

Samedi 29/10/2022 : Mamoudzou , MJC Mgombani

, MJC Mgombani Dimanche 30/10/2022 : Cavani, Le Perchoir

Samedi 05/11/2022 : Tsoundzou 1 , Parc Amina Oili

, Parc Amina Oili Dimanche 06/11/2022 : Kaweni, Rue de la Cocoterie (en face de l’espace Coralium)