Salon de l’espace Emploi en Outre-mer à Paris du 6 au 7 octobre

Les jeudi 7 et vendredi 8 octobre prochains, de 10h à 18h, se tiendra à Paris la 5e édition de l’espace Emploi en Outre-mer, et jusqu’au 12 octobre sur le site oui-emploi.fr.

Ce salon a pour but de faciliter la rencontre entre les candidats en recherche d’un emploi, d’un apprentissage ou d’une mobilité professionnelle et les 1000 recruteurs et représentants d’organismes de formation. Plus de 230 postes sont à pourvoir dans les cinq départements d’outre-mer. Les ultra-marins désireux de revenir poursuivre leur carrière professionnelles dans les outre-mer peuvent ainsi peaufiner au mieux leur projet d’avenir. Une conférence en ligne est organisée ce jeudi 29 septembre à 18h (GMT + 1).

L’entrée au salon est libre, l’inscription gratuite. Cet événement s’adresse à tous les types de profils, niveaux de compétence, qualification et expérience.

L’inscription à la conférence se fait à l’adresse suivante : bit.ly/Outre-mer_Conference