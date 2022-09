Présentation du Plan national de protection des insectes pollinisateurs ce dimanche

Lancé par le Gouvernement pour accélérer la mise en place d’actions pour lutter contre leur déclin, le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation s’étale sur 2021-2026. Il est décliné à Mayotte.



Le déclin des pollinisateurs, observé sur le territoire national et, plus largement, à l’échelle mondiale par la communauté scientifique, est désormais connu par un large public. Aujourd’hui, une espèce d’abeille et de papillon sur dix est au bord de l’extinction selon l’UICN. La préservation des insectes pollinisateurs, sauvages et domestiques, constitue un enjeu majeur pour garantir les capacités de production alimentaire d’un grand nombre de cultures ainsi que pour préserver la diversité des espèces animales et végétales essentielles aux équilibres des écosystèmes.

La Fédération Mahoraise des Associations Environnementales (FMAE) annonce la présentation du projet ” Déclinaison du Plan National en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation ” aux Journées Européennes du Patrimoine 2022″, sur le site de l’Hôtel du Département de Mayotte à partir de 9h ce dimanche 25 Septembre 2022.