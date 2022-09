Opération de dépistage du diabète et de l’hypertension de l’ARS : 10 000 personnes dépistées

L’Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué de presse a informé que sur les deux semaines de la première campagne « Naridzi Tundé », 10 000 personnes ont bénéficié d’un accès « à une offre de dépistage du diabète et de l’hypertension ». Un succès selon l’institution, l’objectif initial étant le dépistage de 5 000 à 10 000 personnes, alors même que « la prévention des maladies chroniques » constitue un de ses « axes prioritaires ». Cette opération a ainsi permis d’enclencher une amélioration « du diagnostic précoce et de la connaissance de ces maladies auprès de la population tout en assurant une large diffusion « des messages de prévention et de sensibilisation associés ».

Renforcement de l’offre de consultation au cours des 6 prochaines semaines

Compte tenu de la mobilisation de nombreux acteurs aux côtés de l’ARS, l’agence a été en mesure de déployée « un important dispositif de stands mobiles et de dépistages en entreprises », sur l’ensemble du territoire. Ainsi, « 6 845 personnes ont pu se rendre dans les stands mobiles et les centres médicaux de référence du CHM, et 3 216 ont pu bénéficier de cette offre dans les entreprises volontaires ». Ces résultats témoignent de « l’excellente adhésion de la population à ces problématiques ».

En outre, les personnes ayant été dépistées positives ont été invitées à consulter un médecin afin d’obtenir « une confirmation de leur diagnostic ». Sachant que cette consultation à venir est « essentielle afin de débuter une prise en charge », l’agence informe qu’à partir du 26 septembre, « l’offre de consultation sera renforcée pendant 6 semaines dans les centres médicaux de référence du CHM ». Ainsi des « consultations sans rendez-vous seront disponibles tous les jours de 7h à 14h ». Bien entendu rappelle l’ARS, « il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste qui effectuera cette consultation ».