Les Journées européennes du patrimoine se tiennent ce week-end, demandez le programme !

Ateliers huile de coco, pain traditionnel, visites guidées de la presqu’île de Saziley, exposition d’instruments de musique, atelier découverte de céramique, balade dans les usines sucrières, des contes et légendes ou l’incontournable découverte de la fabrication du sel de Bandrele,

Le patrimoine, lieux de mémoire ou traditions transmises et revitalisées, nous relie aux générations précédentes, aux cultures qui ont forgé notre présent ou qui, tombées dans l’oubli, sont remises en lumière par la recherche : l’archéologie, l’histoire, l’ethnologie. Pour traverser le temps, le patrimoine se doit d’être durable.

En allant à la rencontre des associations et des collectivités qui ont conçu le programme de cette année, nous découvrirons que pour durer, et donc se transmettre aux générations futures, le patrimoine doit être l’objet de tous nos soins : comment apprendre à l’identifier et à le connaître grâce aux outils numériques, comment assurer sa pérennité par le lien intergénérationnel, pourquoi à Mayotte patrimoine naturel et patrimoine culturel sont étroitement liés, quel est le rôle et quels sont les pouvoirs de chacun (institutions, publics, associations, artistes, enseignants, propriétaires privés…).

Le patrimoine de Mayotte a connu de grandes réussites comme l’inscription du Mawlida Shengé à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel, la fouille archéologique préventive de l’usine sucrière de Longoni, le partenariat mis en œuvre pour le sauvetage de ses anciennes machines, les enquêtes approfondies sur les instruments de musique traditionnels et bien d’autres avancées encore.

Rendez-vous aux journées du patrimoine ces 17 et 18 septembre !

Retrouvez le programme des journées du patrimoine en cliquant ici, et le programme national ici.