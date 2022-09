Les dispositifs de concentration de poissons opérationnels, un pas de plus vers la pêche durable

Tant attendue par les pêcheurs mahorais, la série des 14 dispositifs de concentration de poissons financés et installés par le Parc Naturel Marin est désormais posé, avec un dernier dispositif au mois d’août.

Nous vous en parlions longuement dans nos colonnes l’an passé, les DCP sont de longues lignes de mouillage équipées de bouées et d’un agrégateur, des ensembles de filins disposés sur les premières dizaines de mètres sous la surface. Après son installation en mer, cet agrégateur est rapidement colonisé par des algues, des micro- organismes et du plancton. Un mini- écosystème se crée, attirant les plus gros poissons qui viennent s’y nourrir.

Voilà qui facilite le rassemblement des poissons pélagiques sur une zone donnée, permettant une pêche artisanale et ciblée. Le Parc Naturel Marin précise que « Pour une pêche professionnelle durable à Mayotte, le Parc encourage les pêcheurs à cibler les espèces pélagiques (thon, bonite, porte-épée, thazard, coryphène) qui vivent hors du lagon. L’objectif est de préserver les espèces coraliennes, plus fragiles, tout en permettant à la filière de pêche locale de se maintenir voire de se développer ».

Il faudra désormais attendre plusieurs mois avant que les écosystèmes ne se forment sous les dispositifs, et que les poissons pélagiques viennent s’y regrouper.

Quelques règles à retenir

Il est interdit de s’amarrer sur les DCP et de s’approcher à moins de 10 mètres du chapelet de bouées.

Pour les pêcheurs professionnels ?

Pas de restriction d’horaire pour les professionnels

Interdiction de mouiller plus de 2 palangres verticales autour du DCP (1 mille autour des flotteurs)

Pour les pêcheurs de loisir ?

Uniquement les samedi, dimanche et jours fériés

Chasse sous-marine interdite dans un rayon de 1 MN autour du DCP

Au maximum, 5 grands pélagiques (familles des thons et des porte-épées)

Pas plus de deux lignes gréées (avec au maximum 12 hameçons simultanément en action de pêche)