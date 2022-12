9ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme: l’accent est mis sur le monde du travail

A Mayotte, 58% des habitants sont en situation d’illettrisme, et la moitié d’entre eux travaillent. Il s’agit d’un déficit de maîtrise des compétences de base :lire, écrire, calculer, se situer dans le temps et dans l’espace. Ils sont donc confrontés un jour ou l’autre, à de grosses difficultés. De surcroît, le développement du numérique dans les situations de travail augmente les difficultés de maintien, ou d’accès à l’emploi : « 75 % des emplois requièrent la maîtrise des compétences numériques de base », indiquent les services de l’Etat qui rapportent encore que 40% de cette population a déjà connu une période de chômage de plus d’un an sur le plan national.

Ainsi pour cibler et amplifier la mobilisation dans notre région, et dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme, pour la première année, une cellule de coordination impulsée par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme ANLCI), réunit le SGAR de la préfecture, la PLIA, le Rectorat, la DRAJES et AKTO, la IEDOM et Hodina. « Grâce à cette implication, 25 actions sont labellisées « Agir ensemble contre

l’illettrisme » ». De nouveaux acteurs se sont consacrés à réaliser des actions dans le monde du travail.

De nombreux événements sont ouverts au public comme des ateliers autour du livre et de la lecture. L’intégralité du programme Mayotte est consultable sur le site illettrisme-journees.fr