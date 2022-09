Festival Sanaa : Des incidents parmi un « public fragile »

Alors que le Festival remplissait toutes ses promesses en programmation respectée et en affluence, des incidents ont clôturé prématurément la soirée.

Des conséquences potentiellement bien plus dramatiques

Comme l’explique de le Directeur Territorial de la Police Nationale (DTPN), Laurent Simonin, les faits débutent avec une bagarre impliquant une vingtaine d’individus au milieu des spectateurs, vers la station du régisseur, à l’origine des désordres. Cela a ainsi engendré ” une onde qui s’est développée dans la foule”. Pris de panique, les festivaliers se sont ainsi mis en fuite, dans toutes les directions, tant vers la scène que vers l’arrière. Certains sont montés sur les barrières, lesquelles se sont effondrées, occasionnant quelques légères blessures, néanmoins “personne n’a été écrasé”.

“On avait un public fragile qui aurait pu faire qu’on ait plus de soucis que ça” résume le DTPN. Réactives, les forces de l’ordre démontaient alors les barrières afin de permettre aux personnes s’enfuyant vers la station de taxi d’évacuer : néanmoins, de nombreuses personnes stagnaient à cet endroit, “soit arrivées en retard ou qui ne voulaient pas être fouillées”, soit expulsées pour troubles. C’est parmi ces gens que des individus, à l’arrivée des 1500 à 2000 personnes en panique, ont commencé à jeter des pierres aux festivaliers en fuite, selon Laurent Simonin. “Nous avons tiré des grenades pour les expulser très vite”, explique-t-il, tentant d’éviter que la foule ne fasse demi-tour et se heurte à une autre vague de personnes en fuite.

Il a ensuite été décidé d’empêcher les nombreux groupes de se diriger vers la rue du commerce, afin d’éviter des épisodes de saccage. Toutefois, selon le DTPN, ce sont ces mêmes groupes qui auraient ensuite monté la quinzaine de barrages retrouvés en deuxième partie de soirée, à Kawéni, Doujani, Passamainty et Tsoundzou.

Une dizaine d’interpellations

Si l’interpellation des individus à l’origine de la bagarre n’a pu être possible (difficile au milieu d’une foule de 8000 personnes), une dizaine d’interpellations a tout de même eu lieu dans la soirée.

Le dispositif de fouilles mis en place pour éviter la présence d’armes blanches notamment a porté ses fruits, nous expliquent les forces de l’ordre. Trois individus ont été interpellés en possession de cocktails Molotov, et six autres en possession de couteaux, poings américains et tournevis. Un autre dispositif avait également été mis en place, pour permettre d’appréhender d’éventuelles personnes recherchées. Il aura permis l’interpellation de deux jeunes, l’un recherché pour tentative de meurtre, et l’autre dans une procédure de violences.

Mathieu Janvier