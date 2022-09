Coupure d’eau à Dzaoudzi et Pamandzi en raison d’une panne à l’usine de dessalement

La Mahoraise des Eaux informe ses usagers des communes de Pamandzi et Labattoir que, suite à une panne sur l’usine de dessalement, le niveau du réservoir de Pamandzi est très bas et ne permet pas une distribution correcte de l’ensemble des usagers du secteur. Une coupure complète de la distribution aura donc lieu à partir de 10h30 et jusqu’à 19h.

Des citernes sont en cours d’acheminement pour mise en place sur les points hauts de Pamandzi et Labattoir.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

• Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

• Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

• Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.