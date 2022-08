Le transport scolaire mieux encadré par le Département

En l’absence de renouvellement de marché du transports scolaire, le conseil départemental s’est attaché cette année à peaufiner son organisation tant dans les contrôles que sur l’anticipation des travaux routiers. La vidéoprotection sera notamment généralisée.

Alors que la rentrée s’est faite ce 24 août, seulement les deux tiers des élèves transportés sont venus chercher leur carte, soit 20.000 contre 30.000 concernés. Pourtant, dès juillet 2022, 4 points de vente et d’accueil (Kaweni – Dembéni –Coconi – Longoni) avaient été ouverts pour l’inscription au transport scolaire, la commercialisation des cartes et la récupération des titres de transport. Les amendes pourraient pleuvoir avec une montée en puissance des contrôles “avec l’appui des forces de l’ordre” est prévue dès le 19 septembre 2022, “cette démarche de lutte contre la fraude vise à une meilleure sécurisation globale des transports et bien sûr des élèves”, indique le conseil départemental qui a compétence sur les transports scolaires.

Courant septembre 2022, la totalité du parc de bus scolaire (300) opérant dans le réseau sera équipé de vidéoprotection. Le principe consiste en l’installation de caméras à l’intérieur et à l’extérieur des bus scolaire à des fins de meilleure sécurité des personnes et des biens (lutte contre les dégradations de bus, contre les violences, les vols, etc). “C’est un dispositif contractuel mentionné dans les clauses des marchés de transports scolaires”. Tous les véhicules affectés au réseau de transports scolaires doivent être équipés de vidéoprotection. “Cette mesure résulte également d’un protocole d’accord impulsé par l’exécutif départemental en lien avec l’Etat, les opérateurs de transports et les syndicats”.

En raison des travaux, pont de Dzoumogne ou Caribus, l’organisation des transports scolaires sur le territoire subira des perturbations, sur plusieurs des 283 circuits de l’île. En provenance de Koungou et de Soulou : la circulation sera ainsi basculée sur une voie alternée. “Le risque de retard important est anticipé avec les différents établissements scolaires de l’île, pour ne pas pénaliser les élèves”.

En provenance du nord, le pont de Dzoumogné sera interdit à la circulation, un dispositif spécial de navettes permettra d’assurer le transfert des élèves encadré par des médiateurs et les forces de sécurité. La DEAL propose une passerelle piétonne au niveau de son centre d’exploitation, en face de la de la station service de Dzoumogné. Cette passerelle permettra aux élèves scolarisés au nord et au sud de franchir la rivière afin de prendre leur car scolaire en fonction de leur lieu de scolarisation. Ce dispositif sera encadré par des agents de médiation et les forces de l’ordre, les polices municipales de Bandraboua ainsi que des associations de cette commune, qui ont conventionné avec par la société TRANSDEV, gestionnaire du réseau scolaire. Seuls les élèves scolarisés au lycée et collège de Dzoumogné seront pris en charge par les 4 navettes, assurant cette rotation.