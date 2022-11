CUFR : Journées d’accueil des étudiants en première année les 24 et 25 août prochains

Les 24 et 25 août prochains, le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte organise la seconde édition des Journées d’accueil des étudiants de première année de licence. L’objectif de cet événement est de faciliter le passage des jeunes bacheliers vers le monde universitaire.

De nombreux temps forts seront organisés tels que « des ateliers », « des présentations » afin d’appréhender « les lieux, les services et les personnes ressources » composant ce nouvel environnement d’études. Une visite du campus sera notamment réalisée le mercredi 24 août. Des ateliers de réflexion portant sur la méthodologie universitaire ou encore l’insertion professionnelle seront proposés le jeudi 25 août. Les programmes de formation, les dispositifs d’aide à la réussite ainsi que « l’ensemble des activités du campus et de la vie étudiante » seront également présentés aux étudiants.

Ces journées visent ainsi à améliorer l’accueil et favoriser la découverte de la vie de campus du centre universitaire. Elle fait partie intégrante du nouveau cycle qui s’ouvre pour les étudiants en première année et s’organisera, tout au long de leurs études supérieures, autour de manifestations scientifiques, culturelles, sportives et associatives.