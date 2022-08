« Sourette ambiance le Festival du Crabier Blanc » 

Samedi 13 août, dans le sud de l’île, Musical Plage recevait, par le biais du GEPOMAY, et à côté d’associations environnementales, des artistes musiciens originaires du département. Et pour sa première édition, l’association organisatrice a fait le choix de mettre en avant un invité de marque : Sourette. Sa présence est un atout pour réchauffer l’audience des événements festifs du mois d’août.

Il est 14h, le soleil est au zénith, la marée remonte doucement, les alizés insufflent de la fraîcheur, une audience à majorité féminine s’attroupe devant la grande scène en bois, au centre des festivités. Au milieu des cris et des applaudissements, le chanteur Sourette fait son apparition, micro en main, vêtu d’une chemise tropicale bleue marine. Le public est serré devant la scène, Sourette chauffe « la salle » : « Est-ce que vous êtes là pour le Festival du Crabier Blanc ? »

S’ensuit alors la réponse évidente et immédiate de l’audience, dans un cri de joie général. Le chanteur commence un premier chant de son répertoire, très vite accompagné des voix du public. Le live se poursuit pendant une trentaine de minutes, dans une ambiance très vivante et animée d’instants de partage. Sourette sait répondre à son audience, invitant à plusieurs reprises ses jeunes fans à participer au show. Ce dernier se conclura par une descente de scène au milieu d’un attroupement agité par les rythmes de la musique entrainante.

À l’issue du concert, Sourette s’est prêté au jeu des selfies pour les fans, les agents de la sécurité et même du comité des Miss excellences. Celles-ci étaient présentes pour partager leur combat pour l’environnement et évidemment profiter d’un artiste qui les fait vibrer.

Un artiste du climat

Enfant de Mayotte, Sourette nous livre avec beaucoup d’enthousiasme son lien avec l’île et son environnement, et particulièrement la nature à protéger. « Quand on était petit, on ne se rendait pas compte de ce qu’on faisait. On tirait avec un lance pierre sur les oiseaux. Mais en grandissant j’ai compris la contribution qu’ils apportent, que ça soit à Mayotte ou dans d’autres endroits », explique l’artiste.

Avec beaucoup de justesse et de prise de conscience, il reprend tout simplement : « s’ils ne sont pas là, nous on n’est pas là. C’est une cause juste. Moi je suis un artiste, je suis là pour délivrer un message et c’est pour cette raison que ça m’a tenu à cœur de venir au Festival du Crabier-Blanc ».

Sourette nous rappelle qu’il a lui-même écrit des chansons qui parlent de la nature et que cela l’a toujours inspiré et l’inspire encore aujourd’hui pour créer. Un univers qui appartient aux nombreux chanteurs locaux de sa génération. C’est l’énergie créative d’un nouveau souffle qui s’installe sur l’île aux parfums.

« S’il faut faire quelque chose, même si c’est une petite contribution, c’est avec honneur », nous dit-il avec un sourire amical.

À retenir

En attendant l’arrivée d’un mystérieux projet musical prévu pour la fin de l’année, Sourette se produira pour un grand live nocturne, le 27 Août au M’ronibé Snack Bar à Kani Keli. D’autres dates sont à prévoir prochainement sur notre île. Avec plus de 25 000 abonnés sur Instagram, Sourette n’est pas en manque d’alimenter une actualité rythmée.

On peut dire qu’à Mayotte, la dynamique artistique ne cesse de faire émerger des talents à la popularité certaine !

Germain Le Carpentier