Jeunes Talents Mahorais : ouverture en ligne des demandes d’aides individuelles

Depuis le 1er août, le Conseil départemental (Cd) informe que la plateforme pour les demandes d’aides individuelles et les subventions en faveur du développement de l’excellence sportive est ouverte en ligne. A compter de cette date, le Cd fait savoir que les demandes non transmises sous forme dématérialisées ne seront plus recevables.

Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site du Cd dans la rubrique https://lecd976soutientmonprojet.fr/

Pour tout renseignement, un numéro de téléphone est à disposition au 0269 66 55 44.