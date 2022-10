Cérémonie de passation au RSMA : « Oui c’est avec nostalgie que je quitte Combani »

« D’une exceptionnelle qualité et d’une grande richesse », ce sont par ces mots que le général Claude Peloux, commandant le Service Militaire Adapté (SMA), s’est exprimé à la lecture de l’ordre du jour numéro 9. Une estime sincère rendue au travail accompli par le lieutenant-colonel Pierre-Louis Dubois au cours des deux années passées à la tête du Régiment du Service Militaire Adapté de Mayotte.

« Une très belle cérémonie »

Malgré un mandat bousculé par la crise sanitaire, le général n’a pas manqué de souligner que le lieutenant-colonel Dubois avait « fait preuve d’une implication de tous les instants », s’engageant auprès « de la réussite des volontaires », en « maintenant des relations de confiance avec le monde de l’entreprise ». Une passation de commandement qui a également clôturé les neuf années du lieutenant-colonel au sein de la grande maison du SMA, après avoir été affecté à celui de la Guadeloupe et de Nouvelle-Calédonie. C’est désormais en Nouvelle-Aquitaine que ses nouvelles fonctions l’attendent.

« Le temps de commandement d’un chef de corps » fait partie de ces « temps forts » dans la « vie professionnelle d’un officier » au même titre que « l’engagement », s’est exprimé dans son discours le chef de corps. Il a également rappelé que « commander un régiment, c’est donner du sens à l’action », avant d’évoquer les mots du général Némo tenu lors de l’inauguration du dispositif du SMA en décembre 1961 : « sur son drapeau, on n’inscrira jamais de noms de victoires militaires mais il est d’autres victoires » faisant écho à celles qui se gagnent sur le plan social. « Oui c’est avec nostalgie que je quitte Combani », s’est ému le chef de corps sortant.

Poursuivre la mission du régiment

Le colonel Guillaume Larabi a dorénavant les clés en main pour les deux prochaines années afin de

poursuivre l’objectif qui incombe à cette unité : accompagner la jeunesse de l’île sur le chemin de la réussite professionnelle. Afin de « donner le maximum de chance » pour que les jeunes puissent « trouver un travail et s’épanouir », le nouveau chef de corps va poursuivre l’agrandissement de l’unité, évoquant notamment que « le RSMA de Mayotte est celui qui se développe le plus rapidement ».

Alors que toutes les compagnies étaient réunies lors de la cérémonie, le colonel a fait part de sa « fierté » et de « l’humilité » qui l’ont accompagné au moment de s’engager sur la place d’arme. Une fierté d’autant plus perceptible lors du défilé des troupes en cette fin de matinée et qui nous rappelle à tous qu’« il n’est de richesse que d’hommes ».

Pierre Mouysset