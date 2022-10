Les contrôles de débit de boisson vont se multiplier à Mayotte

Ce lundi, les forces de l’ordre procédaient à une opération de contrôle de débits de boisson, au cœur de Mamoudzou. Et comme l’annonce la police nationale de Mayotte, les contrôles réalisés au sein de plusieurs établissements ont permis de relever de nombreuses infractions : absence d’affichage règlementaire ( licences, protection des mineurs, des prix pratiqués), registre du personnel non rempli, employés non-déclarés, demandeurs de cartes de séjour non autorisés à travailler, etc.

A la clé, de nombreuses verbalisations pour les gérants en infraction, et une ouverture de procédure pour travail dissimulé au sein de la police judiciaire.

Face à ces dérives, la police nationale de Mayotte annoncent « de nombreux contrôles » dans les semaines à venir, et invite les professionnels de la restauration à se mettre « rapidement en conformité ».