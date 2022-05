RD1 coupée à Soulou : Foire aux questions et point sur le transport scolaire

Face à cette situation exceptionnelle de la fermeture durable d’un tronçon de route, la préfecture a mis en place une FAQ. Et face à la dégradation constatée sur la RD1, le Département de Mayotte informe que le transport scolaire est partiellement suspendu dans cette zone.

Les lignes de ramassage scolaire concernées par une suspension, sont celles partant de la Zone Nord direction Centre et Sud et celles partant du Sud et Centre direction le nord Nord en passant par la zone Soulou.

En conséquence, le dispositif exceptionnel mis en place depuis lundi 16 mai pour assurer ces liaisons dans cette zone, sera réactivé dès autorisation de la Préfecture.

Attention ! Le ramassage scolaire fonctionne normalement dans les autres zones du Département.

Les horaires de ramassage sont accessibles sur le site internet : www.halo.yt

La préfecture apporte des réponses aux multiples questions qui se posent, “pourquoi ne pas faire une nouvelle route ?”, “Quelles sont les causes de la fuite d’eau ?”, etc. Quant à celle qui est sur toutes les lèvres de la date de réouverture pour redonner de l’oxygène au réseau routier, il faut savoir qu’elle se fera partiellement, mais pas avant d’avoir dépouillé les résultats des premières analyses.

Consulter la FAQ Fermeture RD1 – Interdiction totale de la circulation17052022