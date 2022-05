Conditions sanitaires de voyage : le test reste obligatoire pour les non-vaccinés

Pour voyager en provenance et à destination de Mayotte, les règles se sont assouplies le 13 mai. Dans un décret, le gouvernement a assoupli les conditions, comme dans les autres DOM.

Les modalités de circulation des voyageurs en provenance et à destination de Mayotte sont les suivantes :

– Pour les personnes vaccinées : présentation du certificat de vaccination

– Pour les personnes non vaccinées : présentation d’un test RT-PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48 h.

Les conditions de voyages au départ de Mayotte et à destination de l’étranger sont définies par les pays d’accueil, et présentées sur le site du Ministère des Affaires étrangères.

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion. “Il reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres dans les espaces clos”, rappelle la préfecture, “Seule la vaccination permet de lutter efficacement et durablement contre le virus.”