Mayotte, “région européenne au plus fort taux de chômage”

L’emploi ne décolle pas à Mayotte, qui reste la parent pauvre de l’Europe en la matière. A La Réunion, la situation est meilleure, mais reste alarmante aussi.

“En 2021, en moyenne annuelle, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’élève à 18 % de la population active à La Réunion. C’est environ 2 fois plus que la moyenne nationale (7,9 %) et 2,5 fois plus que celle de l’Union européenne (7,0 %). À Mayotte, le taux de chômage au 2e trimestre 2021 s’établit à 30 %, à un niveau environ 4 fois supérieur aux moyennes nationale et européenne” indique l’Insee, l’institut des statistiques et études économiques. “La Réunion et Mayotte font partie des 26 régions européennes (sur 242 régions au sens NUTS 2 1 ) pour lesquelles le taux de chômage dépasse 14 %, soit le double de la moyenne européenne. Le taux de chômage est plus élevé qu’à La Réunion dans cinq régions espagnoles, trois italiennes et trois grecques. Il est aussi plus élevé à Mayotte, qui est la région européenne au plus fort taux de chômage.”

La situation insulaire et éloignée des deux départements français pourrait expliquer cet écart, mais l’ exemple portugais montre que le chômage n’est pas une fatalité dans les RUP.

Mayotte et La Réunion partagent en effet “une taille limitée du marché local, qui limite leur potentiel de développement économique et peut donc se traduire par un déficit d’emplois. Pour autant, dans les RUP portugaises des Açores et de Madère, le taux de chômage est proche de la moyenne européenne (respectivement 7 % et 8 %). Dans la RUP espagnole des Canaries, le taux de chômage est en revanche de 23 %.” Ce qui reste inférieur à Mayotte.

Les femmes particulièrement touchées

Mayotte est aussi un territoire qui montre une plus grande fragilité à se remettre de la crise sanitaire, et le chômage y est revenu au taux de 2019. “Comme dans les autres départements et régions d’Outre-mer (Drom) français (hors Mayotte), le taux de chômage à La Réunion se situe en 2021 au-dessous de son niveau d’avant-crise sanitaire : il s’élevait à 21 % en 2019. À Mayotte, le taux de chômage revient au 2e trimestre 2021 à son niveau d’avant la pandémie. Au sein des autres RUP, il augmente en revanche nettement aux Canaries. Dans les RUP portugaises, il augmente légèrement à Madère et diminue un peu aux Açores.”

“À La Réunion, en 2021, le taux de chômage des hommes (19 %) est supérieur à celui des femmes (17 %). Il s’agit d’une spécificité réunionnaise : dans toutes les autres régions européennes où le taux de chômage global est supérieur à 14 %, le taux de chômage féminin est supérieur à celui des hommes. Par exemple, à Mayotte, le taux de chômage des femmes est de 36 % contre 25 % pour les hommes. Le taux de chômage masculin à La Réunion est ainsi le 4e plus élevé des régions européennes, après celui de Mayotte, des Canaries et de la ville de Ceuta en Espagne. De son côté, le taux de chômage féminin est le 26e plus élevé. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans s’élève à 34 % à La Réunion et à 43 % à Mayotte, contre 14 % en moyenne en France et 13 % en moyenne dans l’Union européenne”.