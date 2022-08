Webcup 2022 : les inscriptions sont ouvertes

Mayotte in Tech et la CCI Mayotte, sous la bannière French Tech Mayotte, organisent la Webcup Mayotte du 14 mai 2022, 9h au 15 mai 2022, 10h au siège de la CCI, à Mamoudzou.

Il s’agit toujours de créer un site internet en 24h non-stop sur une thématique originale imposée le jour J.

L’évènement se tient désormais en simultanée sur 7 territoires : Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion, Rodrigues et Seychelles.

Les objectifs poursuivis sont la dynamisation du secteur digital générateur d’emplois, la valorisation des compétences et talents en vue de l’émergence d’une économie numérique dans les localités conventionnées, la promotion des métiers et des technologies du numérique, la coopération internationale, par le biais des échanges, des partages de savoir-faire techniques, technologiques, organisationnels, de communication entre les organisateurs des différents pays et entre les participants.

Des lots sont à gagner, mais aussi, opportunité est offerte à l’équipe gagnante de représenter Mayotte à la « Finale Internationale de la Webcup » qui se tiendra dans quelques mois.

Pour plus d’informations, il faut joindre Haouthani Massoundi, Chargée de mission Mayotte In Tech : direction@mayotteintech.yt ou consulter le règlement du concours en cliquant ici.