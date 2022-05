L’INSEE délivre la carte d’identité des deux circonscriptions de Mayotte

La France comporte 539 circonscriptions de France métropolitaine, 19 dans les cinq départements et régions d’Outre-Mer (DROM), 8 dans les collectivités d’Outre-Mer (COM) de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, et 11 pour les Français de l’étranger.

Pour chacune d’entre elles, l’INSEE a dessiné un portrait en fonction de plusieurs indicateurs. Outre la pyramide des âges, on trouve les catégories professionnelles, la composition des ménages, monoparentaux ou non, et même leur mode de déplacement. Elles sont téléchargeables en cliquant ici.

Les indicateurs sont identiques à l’ensemble des circonscriptions de France, et révèlent des caractéristiques quasiment identiques pour celles du Nord et du Sud de Mayotte. Elle permet néanmoins d’avoir des différenciations fines : la croissance de la population par exemple est plus rapide dans le Nord, 4%, que dans le Sud, 3,6%. Contre 0,4% au niveau national.

La 1re circonscription au nord de Mayotte se distingue essentiellement par une proportion légèrement plus importante de familles monoparentales et une mobilité résidentielle un peu plus élevée.

10% de population étrangère en moins dans le Sud

Autre donnée intéressante, la 2ème circonscription au sud de Mayotte comprend davantage de logements construits en dur que la 1ère circonscription (67 % contre 60 %) et, c’est lié, moins de personnes de nationalité étrangère (43 % contre 52 %)… ce qui n’a pas empêché les électeurs de Boueni d’offrir au RN son meilleur score de l’île, plus de 77% ayant voté Marine Le Pen. Comme quoi, ces données, si utiles soient elles aux candidats, ne peuvent pas tout anticiper.

Bien que précieux, les indicateurs peuvent également fournir des résultats tronqués par rapport aux agrégats nationaux. Une plus grande mobilité résidentielle qu’en métropole peut être la conséquence d’opération de démolition d’habitat insalubre, et les déplacements à pied ou à vélo pour se rendre au travail, privilégiés par 20% des habitants du Nord, et par 16,3% du Sud, contre 8% en métropole, peuvent être la résultante d’une plus grande pauvreté plutôt que celle d’une volonté de privilégier les modes de transport alternatif.

Plus surprenantes les statistiques qui informent que les habitants des deux circonscriptions ont un meilleur accès aux établissements scolaires et aux services médicaux sur leurs communes de résidence que sur le reste de la France. Il faut vraisemblablement le comprendre comme la proximité des habitants d’une commune avec les établissements scolaires, et non l’accès à la scolarisation pour tous, bien que ce soit l’objectif in fine. Or, à Mayotte, quasiment chaque commune accueille un collège sur son territoire (16 sur 17) et 9 un lycée. Idem pour les soins, sans plus de précision, on peut imaginer que les dispensaires sont comptabilisés en plus des centres de référence du CHM.

Le 11 avril 2022, la circonscription Nord comptait 42.446 électeurs, et la Sud, 49.741.

Anne Perzo-Lafond