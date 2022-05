Lourdes peines à Chirongui où le maire est démis de ses fonctions

“Il ne peut plus exécuter ses fonctions de maire depuis 8h ce matin, l’autorité préfectorale sera avisée dès aujourd’hui” indique le procureur Yann Le Bris. Le maire de Chirongui vient d’être condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou à une série de peines visant à l’écarter de la vie publique. Il lui était reproché de nombreuses infractions liées à des favoritismes, des infractions aux marchés publics, des détournements de fonds et des dépenses indues, notamment en favorisant ses amis dans des marchés de location de voiture ou d’achats alimentaires. Les éléments les plus criants étaient ces deux voyages en métropole et à Madagascar, aux frais du contribuable et sans que le maire ait su convaincre les juges de leur utilité pour la collectivité. Un des participant évoquant même durant l’enquête du “tourisme sexuel”, ce sur quoi le procès ne s’est pas attardé.

A l’issue d’une semaine de délibération, les juges ont donc tranché, Saïd Andhanouni écope d’une peine de 15 000€ d’amende, 10 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, et 5 ans d’interdiction d’exercer toute fonction publique et 18 mois de prison avec sursis. “Il ne peut plus être élu et ne peut être recruté dans une commune comme fonctionnaire contractuel par exemple, il est prévu en plus que sera affichée la décision pendant 1 mois à l’entrée de la mairie de Chirongui, et dans le journal de Mayotte aux frais du maire sous forme d’une annonce légale” détaille le procureur.

140 000€ d’amendes au total

Si le maire était jugé comme auteur principal de ces faits en sa qualité de premier magistrat de la commune, les bénéficiaires de ses décisions ont eux été condamnés pour recel, certains étant lourdement frappés au porte-monnaie. Ainsi les loueurs de voiture qui ont surfacturé leurs prestations ont vu les véhicules concernés confisqués. La plupart des prévenus écopent d’importantes peines de jours-amende, pour des totaux de plusieurs milliers d’euros chacun. En l’absence de paiement sous 3 mois, ces amendes deviendront des peines de prison allant de 3 à 6 mois selon les intéressés. Les entrepreneurs visés par des atteintes aux marchés publics ont aussi interdiction de participer à tout marché public pendant 5 ans. En tout, le total des amendes monte à 140 000€.

Ces peines exemplaires se veulent dissuasives, sur un territoire où le parquet a fait de la lutte contre la délinquance en col blanc une de ses priorités. D’ailleurs “d’autres dossiers sont en cours” et devraient arriver “rapidement” devant la justice, promet le procureur.

Y.D.