Vacances scolaires et Aïd : l’ARS invite à ne pas relâcher la vigilance

Les indicateurs épidémiques restent stables à Mayotte depuis plusieurs mois maintenant. Au cours de la semaine du 2 au 6 mai, 70 cas de COVID 19 ont été déclarés sur le territoire.

Avec un taux d’incidence de 25,1 cas pour 100 000 habitants, et de positivité de 3,2%, l’épidémie ne nous cause pas de frayeurs. Mais alors que les vacances scolaires débutent ce vendredi soir et que la fête de l’Aïd El Fitr approche, l’ARS Mayotte appelle à la vigilance.

“Ces moments conviviaux nous permettent souvent de retrouver nos proches et de participer à des rassemblements festifs. Pour éviter de gâcher ces bons moments par une infection et un isolement, n’oublions pas que le virus circule toujours sur le territoire.

Ne baissons pas la garde sur les gestes barrières, surtout au contact de nos ainés ou de personnes plus vulnérables du fait de leur état de santé. Pour limiter les risques de contaminations, maintenons nos bons réflexes !”

L’ARS rappelle que l’administration de la dose de rappel est essentielle pour préserver le territoire. “L’effort de vaccination doit se poursuivre, notamment chez les personnes les plus âgées.”

Attention, les centres de vaccination seront fermés le jour de l’Aïd EL Fitr !