La convention constitutive de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance signée ce matin

La convention constitutive de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) a été signée ce jeudi 28 avril au Conseil départemental.

L’ODPE est une instance partenariale, regroupant les institutions et acteurs œuvrant dans la protection de l’enfance ; il joue un rôle d’analyse et d’animation de ce réseau sur le territoire. L’ODPE est un outil essentiel dans la mise en œuvre de la mission Aide Sociale à l’Enfance, et un outil stratégique dans la définition et le suivi des politiques publiques locales de protection de l’enfance. Après un Comité de Pilotage le 8 février dernier, et l’adoption d’un rapport relatif à cette convention constitutive de l’ODPE 976 en commission permanente de l’Assemblée départementale le 29 mars, la signature collective a donc eu lieu ce jour, dans la continuité de ces mois de travail et de démarches pour co-construire cette instance.

Le vice-président en charge de l’action sociale a tenu à remercié la présence de tous : « L’Aide Sociale à l’Enfance est cruciale pour ce territoire compte tenu du contexte local ; il a été primordial d’associer le maximum d’acteurs dans cette démarche ». Il ajoutait encore : « Le combat pour offrir un avenir meilleur à tous les enfants de Mayotte est un défi immense, et l’affaire de tous ».