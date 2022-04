Les syndicats UDFO et Alliance Police Nationale réagissent à l’agression des deux policiers

« Au nom de l’Union Départementale des Syndicats CGT Force Ouvrière de Mayotte (UDFO), je condamne fermement l’agression de ces deux policiers par des délinquants le soir du 18 avril 2022 à Doujani » écrit le syndicat UDFO quelques jours après les faits. « A cette occasion je demande que le gouvernement engage le plus rapidement un plan « Marshall » pour la sécurité en renforçant les moyens matériels et humains dans la police nationale à Mayotte».

De son côté, le syndicat Alliance Police Nationale 976 n’a pas manqué de réagir non plus, demandant “rapidement des efforts en effectifs”.

C’est semble-t-il chose faite puisque ce mercredi, le syndicat annonçait qu’ « une quinzaine de policiers mahorais formés en métropole et exerçant en métropole viennent renforcer les effectifs de police à Mayotte. Une victoire d’Alliance Police Nationale ».