Covid : Les indicateurs épidémiologiques sont en hausse à Mayotte

Les indicateurs épidémiologiques sont en hausses. Il est plus que nécessaire de continuer à appliquer les gestes barrières (lavage fréquent des mains, aération des lieux clos, distance entre les personnes, port du masque si nécessaire etc.) afin de se protéger ainsi que ses proches que l’on soit en famille, entre amis ou entre collègues particulièrement en cette période de ramadan.

De plus, le rythme vaccinal stagne sur le territoire. Néanmoins, l’ARS rappelle qu’il est important de rester vigilant et de se faire vacciner afin de garder une immunité efficace contre la Covid-19.

Enfin, toutes les personnes éligibles à la dose de rappel sont appelées à se rendre dans un des centres de vaccination du territoire :

– Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent désormais faire leur deuxième rappel dans un délai de 6 mois après l’injection du premier rappel ou après une infection à la covid-19.

– Pour les personnes de 80 ans et plus, et les personnes immunodéprimées, le délai entre le premier et le deuxième rappel est de 3 mois.

