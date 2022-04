Reprise progressive des vols régionaux d’Ewa Air

Après plusieurs mois de suspension due au contexte de la crise sanitaire (Covid-19), Ewa Air reprend progressivement ses vols de et vers Mayotte, dans le Canal du Mozambique, plus précisément vers Madagascar et la Tanzanie.

Ewa Air a obtenu l’approbation de l’aviation civile malgache pour desservir à nouveau Madagascar, avec une reprise progressive des vols vers Majunga et Nosy Be. Avec une fréquence par semaine chaque vendredi, pour le Mayotte-Majunga, et pour le Mayotte-Nosy Be, une fréquence par semaine chaque dimanche.

La destination de Diego, proposée par la compagnie reste à ce stade suspendue, dans l’attente des décisions des autorités malgaches.

A compter du 30 avril prochain, Ewa Air reprend ses vols de/vers Dar Es Salaam en Tanzanie. Elle proposera ainsi à sa clientèle un vol par semaine chaque samedi.

Ewa Air poursuit par ailleurs la desserte des aéroports de La Réunion, à raison de 2 vols par semaine de/vers Pierrefonds et 2 vols par semaine de/vers Saint-Denis de La Réunion opérés au moyen de son Boeing 737-800, ainsi que ses vols de/vers Moroni aux Comores au départ de Mayotte, qu’elle dessert jusqu’à 3 fréquences par semaine au moyen de ses ATR72-600.

La compagnie Ewa Air informe par ailleurs sa clientèle, que ces destinations pouvant présenter des protocoles sanitaires stricts d’entrée sur leur territoire, qu’il est important de se tenir informés. Toutes les informations sont disponibles en temps réel sur son site internet.

La situation pouvant être amenée à évoluer, les passagers dpivent se tenir informés en consultant le site internet de la compagnie.