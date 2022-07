La DRAJES lance un appel à candidatures pour les jeux de CJSOI Jeunesse 2022

La CJSOI est une commission intergouvernementale régionale composée de sept îles/pays

membres (Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles). Le but de la CJSOI est de promouvoir l’amitié et la fraternité entre les jeunes des pays membres et de favoriser le développement de la coopération régionale, du sport et de la jeunesse par le biais :

• D’échanges de jeunes et de sportifs âgés de moins de 18 ans provenant des

pays membres,

• D’actions de formation de cadres.

Pour ces jeux de la CJSOI, le comité organisateur des jeux a mis en place un comité de direction pour les concours culturels. Ce comité a mis en place une série d’activités pour les jeunes qui se veut être le reflet de la culture et de l’art des pays membres de la CJSOI. Ceci, dans le but de faire découvrir le talent culturel et artistique des jeunes venant de cette partie du monde.

Le but ultime étant l’échange culturel en faisant la promotion de la culture à travers les jeunes de l’Océan Indien.

Pour la première fois, les « concours culturels » qui est la nouvelle formule du volet jeunesse comprendront une activité compétitive au même titre que les compétitions sportives : l’E-Sports. Il est à noter que les « concours culturels » comprendront les activités suivantes :

• E-Sports

o 2 concurrents (1 garçon et 1 fille)

o 1 encadreur

• Assemblée des jeunes

o 2 concurrents (1 garçon et 1 fille)

o 1 encadreur

• Spectacle musical

o 8 concurrents (4 garçons et 4 filles)

o 1 encadreur

Initialement prévue du 16 au 25 juillet 2021, les 12èmes jeux de la CJSOI ont été reporté du 04 au 11 décembre 2022.

Conditions générales de participation

Cela concerne les jeunes et les encadrants.

✓ Être natif de l’île et de nationalité française

✓ Être présenté par une association de jeunesse reconnue par la DRAJES

✓ Les jeunes doivent être âgés de plus de 14 ans (né au 1er janvier 2008 et avant) et de

moins de 18 ans (né au 1er janvier 2005 et après)

Les dépenses éligibles

✓ Déplacement des jeunes vers le lieu de préparation

✓ Achats de matériels indispensables à la préparation

Modalités de candidature

Documents à envoyer à drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr :

✓ Formulaire de candidature remplie

✓ CERFA 12156-06 de demande de subvention

✓ Devis des éventuels achats dans le cadre de la préparation

✓ Relevé d’identité bancaire et le numéro de Siret de votre organisme

Échéances

L’appel à candidature est lancé jusqu’au 30 avril 2022.

La sélection des jeunes devra se faire avant le 30 juin 2022, date qui correspond à

l’engagement quantitatif aux jeux. L’engagement nominatif définitif sera à envoyer le 16 août

2022.

Pour toute aide, information, vous pouvez contacter Atua ATTOUMANI :

• Mail : drajes976-vieasso@ac-mayotte.fr

• Téléphone fixe : 0269 63 33 75 – poste 8758

• Téléphone portable : 0639 73 38 46