Un kwassa intercepté avec 450 cartouches de cigarettes à bord

Lundi dernier, à 22 heures, l’Unité nautique du service territorial de la police aux frontières de Mayotte a interpellé un kwassa-kwassa aux abords de la passe de Longoni. Outre le passeur et les passagers, sans titre de séjour, 450 cartouches de cigarettes de contrebande ont été saisies.

Le lundi 28 mars aura été marquée par une nouvelle interception d’une embarcation de type kwassa-kwassa. Appréhendée près de la passe de Longonipar l’Unité nautique (UNA) du service territorial de la police aux frontières de Mayotte et en coordination avec le Poste de commandement de l’action de l’Etat en mer, 10 passagers et un passeur se trouvaient dans l’embarcation. Aucun ne possédait de titre de séjour et les passagers en question faisaient l’objet, selon la police nationale de Mayotte, « d’une procédure administrative en vue d’un éloignement vers les Comores ».

En outre, 9 colis contenant 450 cartouches de cigarettes de la marque « Cœlacanthe » ont été saisis avant d’être remis au service des douanes de Pamandzi. La police nationale de Mayotte a également précisé que le passeur interpellé était poursuivi pour des faits « d’aide aggravée à l’entrée irrégulière, entrée irrégulière et importation en contrebande de produits de tabac manufacturé ».

Cette nouvelle interception porte, depuis le 1er janvier 2022, à 4433 le nombre de cartouches de cigarettes comoriennes, de la marque Cœlacanthe, saisies par l’UNA. En estimant le prix de la cartouche à 70 euros, la valeur totale de la contrebande s’élève d’ores et déjà à 310 310 euros.