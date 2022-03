Madagascar souffle le chaud et le froid sur l’aérien régional

La compagnie Air Austral ne peut toujours pas desservir Tamatave, seuls deux vols hebdomadaires entre La Réunion et Tananarive étant autorisés par les autorités malgaches, dans la limite de 132 passagers par vol. La tension monte chez les professionnels du tourisme de la Grande Ile à quelques jours de la cinquième édition de la Foire Internationale du tourisme (FIM) qui se tiendra du 31 mars au 2 avril.

Escomptant sur un accord des autorités malgaches pour desservir Tamatave, sur la côte Est malgache, Air Austral avait mis la destination en vente. Toujours en attente d’un quitus, la compagnie informe retirer la desserte de son programme de vol « pour les prochaines semaines ».

Alors que les pays voisins ouvrent peu à peu leurs frontières sans trop de restrictions liées au Covid, il n’est pas question de cela, ce sont des raisons douanières qu’auraient donné les autorités malgaches pour limiter leur desserte. Il est évoqué la « lutte contre les trafics illicites » et les contrôles douaniers. En réponse, Air Austral souhaite « travailler avec les autorités malgaches et les aéroports concernés, à la recherche de procédures permettant de mener cette démarche vertueuse à Madagascar comme à la Réunion. »

La compagnie s’est par ailleurs déclarée prête à établir un accord de code-share avec Madagascar Airlines « afin de maintenir un équilibre et une réciprocité ». Car « la demande de voyage de et vers Madagascar est aujourd’hui très forte et continue de se renforcer. »

Air Austral reste donc actuellement dans l’attente d’une approbation de vols additionnels sur Antananarivo ainsi que celle de tout son programme de/vers les provinces Malgaches. Afin de répondre à la demande importante de et vers Madagascar, La compagnie propose d’opérer un retour à la période pré-crise, qui comptait jusqu’à 16 fréquences par semaine et de desservir les 6 destinations qu’elle desservait avant la crise du Covid à savoir: Tananarive, Tamatave, Nosy Be, Tuléar, Fort Dauphin, Diego Suarez.

Des autorisations difficiles à supporter pour une compagnie en difficulté et qui doit planifier l’utilisation de ses appareils et organiser ses équipages.

