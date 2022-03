Après un premier décès en 2022, l’ARS alerte sur les risques de leptospirose

En ce contexte de saison des pluies particulièrement propices à l’apparition de la leptospirose, les autorités sanitaires alertent sur les risques liés à la maladie : un décès a déjà été recensé en ce début d’année.

La leptospirose se contracte lors de contacts avec des environnements humides ayant été contaminés par des urines de rat ou de zébus. En cette saison des pluies particulièrement conséquente, l’ARS enregistre une recrudescence saisonnière. Depuis le début de l’année, 36 cas de leptospirose ont été recensés dont 18 la semaine dernière. Parmi ces patients, une personne est décédée des suites de la maladie. L’année dernière déjà, pas moins de 180 cas de leptospirose étaient confirmés à Mayotte, contre une moyenne annuelle de 117 cas pour la période 2008-2020.

Cette maladie se manifeste par les symptômes suivants : une fièvre élevée dépassant les 38,5 degrés Celsius, des douleurs musculaires et articulaires, des douleurs au ventre et des maux de tête. La maladie peut s’aggraver après quelques jours et si elle n’est pas traitée à temps par des antibiotiques, elle peut s’avérer mortelle. Dès l’apparition des premiers signes, l’ARS recommande de consulter un médecin.