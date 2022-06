Kosh, Massirou Song et Faya Red au Pôle Culturel de Chirongui

Le Pôle Culturel de Chirongui à repris son activité cinéma depuis le 28 février dernier, mais c’est aussi un établissement culturel qui diffuse des programmations de spectacles vivants.

Cette semaine le Pôle culturel de Chirongui propose deux soirées spectacles.



– Le concert de MASSIROU SONG + FAYA RED , le Jeudi 24 Mars à 20H30



Un groupe de percussions talentueux, les rythmes de Massirou Song s’enchaînent avec puissance, précision et richesse pour accompagner le chant, au gré d’un répertoire aussi énergique qu’inépuisable. Faya Red est le fruit d’un travail passionné, un groupe qui ne cesse de conquérir son public avec des prestations scéniques irréprochables.

– Le spectacle de KOSH, le Samedi 26 Mars à 19H30

KOSH est un artiste multiple et inclassable, reconnu pour son incroyable talent de beatboxer, il met son talent dans ce premier seul en scène qui mêle récit de vie, humour et bruitages. Il nous conte avec humour la découverte de son art mais sa route est semée d’embûches et son parcours de vie peu banal. Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec humour et tendresse ses voyages et anecdotes dans un spectacle tout public, drôle et novateur. “Un conseil ? Faut pas louper l’KOSH !”