Navires en fin de vie, “Sabordage ou démantèlement ?”, interroge une conférence au CUFR

Damien Devault, Maître de conférences en écotoxicologie au CUFR de Mayotte propose une conférence intitulée : “Sabordage ou démantèlement des bateaux ?”, ce vendredi 18 mars 2022 à 12h30 dans l’Amphithéâtre du CUFR de Dembéni.

“Le démantèlement des navires est une pratique imposée par l’obsolescence des navires et la nécessité du recyclage dans un contexte de besoin croissant en matières premières. La flotte mondiale est ainsi à la fois le support fondamental du commerce globalisé et une ressource stratégique pour des pays en demande de métaux. Pour autant, cette pratique est décriée en raison des conditions de travail et de sécurité des ouvriers ainsi que de l’impact environnemental engendré dans un contexte juridique souvent flou. Dans ce contexte, le sabordage des navires pour en faire des récifs artificiels à vocation de pêche, de plongée ou de lutte contre l’érosion du trait de côte est régulièrement évoqué comme alternative voire comme une opportunité de développement.”

Le CUFR vous propose “d’explorer les coulisses du monde du décommissionnement des navires, de comprendre les ressorts de cette activité économique mais aussi de faire un retour d’expérience du sabordage afin d’évaluer son intérêt réel comme outil de promotion de la pêche et du tourisme”.

Damien A. Devault a dirigé un ouvrage collectif abordant cette problématique.