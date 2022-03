Covid : légère remontée des indicateurs

Les indicateurs sont toujours à un niveau plancher par rapport à la métropole où le Nord est de nouveau touché. L’ARS Mayotte appelle les étourdis à faire leur dose de rappel.

Au cours de la semaine du 2 au 8 mars, 44 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 15,7 cas pour 100 000 habitants.

“Ces indicateurs ne doivent pas faire baisser la vigilance, le virus circule toujours à Mayotte. À l’approche de la rentrée scolaire, les situations et évènements propices à la transmission du virus vont se multiplier et le risque d’un nouveau rebond de l’épidémie ne peut être écarté.

Dans ce contexte, il est indispensable de maintenir nos efforts et la plus grande vigilance, se faire vacciner, se faire tester et s’isoler quand cela est nécessaire”, indique l’ARS Mayotte.

Qui appelle toutes les personnes qui n’ont pas encore reçu leur dose de rappel à se rendre dans un centre de vaccination très rapidement pour continuer à lutter efficacement contre l’épidémie.