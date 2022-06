EDM : levée du préavis de grève pour le 8 mars

Un désaccord entre la direction d’Électricité de Mayotte et le Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise sur la désignation d’un cabinet d’expertise comptable parisien pour analyser la politique sociale et les conditions dans l’entreprise avait incité à la constitution d’une intersyndicale. CFE Energie, CGT Ma, FO Energie et UNSA Energie, défendaient le CSE qui avait été assigné en justice par la direction.

Le sujet portait de toute évidence sur le montant des prestations fournies par le cabinet parisien, c’est en tout cas sur ce point que le protocole d’accord qui vient d’être signé ce 7 mars par l’ensemble des parties.

Les deux expertises « Politique sociale, l’emploi, et les conditions de travail de l’entreprise et Orientations stratégiques 2021 » du cabinet PROGEXA seront prises en charge à hauteur de 45.700 euros par la direction d’EDM, ainsi que les frais de déplacement et de séjour.