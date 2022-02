Agressivité des passeurs en réponse à l’intensification de la lutte contre l’immigration clandestine

Sur sa page Facebook le préfet de Mayotte revient sur l’agression contre un policier de la PAF à Dapani. Il la met au crédit de l’efficacité de la lutte contre l’immigration clandestine qui “déstabilise les filières des passeurs”, qui deviennent “de plus en plus violents et agressifs”.

En 2021, l’opération #Shikandra a enregistré un record en détruisant 459 kwassas et 676 moteurs. “La lutte s’intensifie en 2022, 77% des kwassas sont interceptés ou dissuadés”, indique le préfet. Rappelons que ce taux reste une estimation au regard de la difficulté d’appréhender la totalité des arrivées, de ceux qui passent à travers les mailles du filet de la LIC.

Ce sont 63 kwassas et 74 moteurs qui ont été détruits, depuis le 1er janvier 2022. “Cela déstabilise les réseaux de passeurs, qui se montrent de plus en plus violents, comme à Dapani, le 19 février dernier”, indique le préfet.

Pour rappel, c’est lors d’une intervention sur cette plage pour intercepter un kwassa que les policiers de la Police aux Frontières ont essuyé “plusieurs caillassages”. L’un d’entre eux, blessé, a été conduit au CHM. L’embarcation transportait une dizaine d’étrangers en situation irrégulière et était suspectée de faire passer des marchandises depuis Mayotte vers Anjouan. Malgré l’important dispositif de plice et de gendarmerie sur terre et sur mer, les auteurs des faits n’ont pas encore été appréhendés, “ils sont activement recherchés”. Le kwassa a été détruit.

A.P-L.