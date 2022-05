Mansour Kamardine interpelle le garde des sceaux sur le racisme anti-mahorais   dans l’administration pénitentiaire

A la mi-janvier, les agents pénitenciers d’origine mahoraise du centre de Bois d’Arcy (Yvelines) découvraient des inscriptions racistes à leur égard. Rapidement rendue publique, l’affaire a fait réagir le député Kamardine, qui n’a pas manqué de s’adresser au Garde des Sceaux. Il demande ainsi que soit diligentée une « inspection générale sur le respect des valeurs, des principes et des règles de la fonction publique pénitentiaire vis-à-vis des agents natifs du 101ème département, inspection chargée notamment d’identifier les discriminations et d’émettre des propositions pour y mettre un terme ». Mais aussi qu’une inspection soit ordonnée sans délai sur les sites des centres de Fleury-Mérogis et de Bois d’Arcy.

Le député évoque également une “modification des règles d’affectation des agents pénitentiaires d’origine ultramarine afin de faciliter, dans leur parcours professionnel, des périodes de service dans les territoires où se situent leurs intérêts moraux et familiaux ».

Enfin, Mansour Kamardine revient sur d’anciennes propositions, mais toujours d’actualité : l’examen attentif des demandes de mutation à Mayotte des fonctionnaires natifs de l’île, « afin qu’ils recouvrent une situation professionnelle au sein de la fonction publique pénitentiaire ». Mais il évoque aussi, et c’est là un sujet central, la création d’un second centre pénitentiaire et d’un établissement pénitentiaire pour mineurs au sein du 101ème département français ».