Vers l’ouverture d’une section internationale Britannique au collège F. D’Achery de Koungou

On est loin du Brexit puisque c’est de rapprochement qu’il s’agit entre les deux Etats, la France et la Grande Bretagne, qui ont noué un partenariat. Il s’agit d’accueillir des élèves des deux pays au sein d’une même classe. Elle regroupera une vingtaine d’élèves du territoire attestant de compétences avérées en langue, littérature, civilisation et culture britanniques au Collège Frédéric D’Achery de Koungou.

L’ouverture est prévue à la prochaine rentrée pour un projet qui est en cours d’élaboration. “Nous nous félicitons d’avoir obtenu l’agrément du ministère pour ouvrir cette section internationale, c’est une base pour lancer le projet. Nous prenons actuellement des contacts, car nous n’avons pas encore ciblé l’établissement partenaire en Grande-Bretagne. Mais cela peut avancer très vite”, nous décrypte Fily Kouadio, l’Inspecteur pédagogique d’anglais qui manage le projet.

Une moitié des cours d’histoire géographie se fera en anglais et portera sur le programme britannique. L’autre moitié, en français, se déroulera selon le programme habituel. Le corps enseignant sera constitué de binationaux.

Dans un premier temps, les deux établissement vont utiliser le dispositif eTwinning, “un jumelage électronique”. L’action eTwinning est une initiative de la Commission européenne qui vise à encourager les écoles européennes à collaborer en utilisant les technologies de l’information et de la communication en fournissant l’infrastructure nécessaire.

Trouver un sweet home

A terme, un volet mobilité sera aussi intégré. En complément du partenariat avec un établissement scolaire britannique, un échange d’élèves en séjour d’études sera aussi mis en place. “Bien sûr, autant pour ces échanges que lors de la présence d’élèves dans la classe sur la durée, nous serons amenés à héberger les jeunes britanniques en internat ou en famille d’accueil”. Un dispositif qui se construit donc “pierre par pierre”, précise-t-il.

Pour être admis dans la Section Internationale Britannique, les élèves de tout le territoire seront sélectionnés sur dossier ou passeront un examen attestant de leurs compétences dans la langue et la culture de ladite section.

Au collège, la Section Internationale débouchera sur un Diplôme National du Brevet mention « Internationale » (DNBI). Il permettra une poursuite en lycée (Lycée des Lumières à la rentrée 2023) en vue d’obtenir un Baccalauréat Français International (BFI) à l’horizon 2024-2025.

Le collège de Koungou n’a pas été choisi au hasard, tient à préciser l’inspecteur : “Cet établissement a vocation à rayonner, il va contribuer à rehausser l’image de la commune.”

C’est une première dans l’académie, souligne le rectorat qui annonce une suite, “des projets similaires en espagnol et arabe, sont en cours d’élaboration pour un déploiement dans trois autres collèges de l’île : Mtsamboro, Mgombani et Dembéni.”

Anne Perzo-Lafond