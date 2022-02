Nouveaux barrages à Combani liés aux transports scolaires, et deux bus caillassés à Tsararano dans l’après-midi

Les festivités de Combani ont débuté aux alentours de 6h30 ce jeudi matin. Selon la gendarmerie, il s’agirait globalement d’élèves mécontents que leurs bus ne soient pas passés. Selon les réseaux sociaux, il s’agirait d’un mécontentement dû au fait que « les bus ont ramassé les élèves de Tsingoni et non ceux de Combani hier. Alors qu’ils avaient annoncé ne prendre aucun élève de la Commune ».

Les jeunes ont occupé l’axe devant la station Total, et ont commencé à ériger deux barricades enflammées. L’épisode a duré environ 2h30 selon la gendarmerie, avant un retour à l’ordre à la suite de la destruction des barricades par les gendarmes. Un épisode ayant engagé une vingtaine de militaires, et lié à « une grogne » selon la gendarmerie, lequel n’a « pas occasionné plus de violences que cela ».

Puis, sur le coup de midi et demi, un nouveau caillassage nourri de bus survenait à Tsararano, sur le parking du lycée. Plusieurs vitres ont été brisées, mais aucun blessé à déplorer. Néanmoins un peu plus tard, un nouveau caillassage de bus survenait, dans la même zone. Cette fois deux jeunes filles ont été blessées au dos selon la gendarmerie. L’on ignore encore la gravité des blessures. Le site a été sécurisé et le bus est à Dembeni, en attendant l’arrivée des pompiers.

Autant de nouveaux faits divers qui ne manqueront pas de faire réagir les transporteurs scolaires…

Mathieu Janvier