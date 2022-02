Covid : les règles du pass vaccinal ont changé ce 15 février

Depuis le 15 janvier 2022, tous les adultes avaient du avoir fait leur injection de rappel dans les temps pour conserver leur certificat de vaccination actif dans le « pass sanitaire”, transformé en “pass vaccinal”. Un timing qui s’accélère ce 15 février, puisque la dose de rappel doit être désormais effectuée 3 mois après la fin de la vaccination initiale (dernière dose ou infection) et jusqu’à 4 mois maximum (et non plus sept). Au-delà, l’ancien certificat de vaccination sera considéré comme expiré et ne sera plus valide jusqu’à la réalisation de l’injection de la dose de rappel. Si vous avez reçu votre deuxième dose avant le 15 octobre et que vous n’avez pas été infecté depuis, vous êtes donc concernés.

L’ARS rappelle que l’objectif de la dose de rappel est de « maintenir un bon niveau de protection en stimulant le système immunitaire, notamment face aux variants. Une vaccination complète permet en effet de mieux se prémunir contre le risque de formes graves et d’hospitalisations ».

Le pass vaccinal consiste en la présentation de l’une de ces trois preuves :

– Un certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes éligibles)

– Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de quatre mois (délai réduit depuis le 15 février). Il prouve que vous avez été testé positif au Covid-19 : c’est le résultat positif d’un test RT-PCR ou d’un test antigénique, matérialisé par un QR code. Attention, un autotest ne permet pas d’obtenir ce QR code.

– Un certificat de contre-indication à la vaccination.

Pour savoir quand faire sa dose de rappel, cliquez sur le lien dédié.

« Grâce à la mobilisation de la réserve sanitaire, des professionnels de santé et des collectivités locales, de nombreux centres de vaccination sont accessibles sur l’île. Près de 60 000 personnes de 18 ans et plus à Mayotte risquent de voir leur pass vaccinal désactivé dès ce mercredi 16 février. N’attendez pas, faites-vous vacciner dès que le délai de 3 mois est atteint pour conserver votre protection et votre pass vaccinal. »

L’ARS publie la carte des centres de vaccination de cette semaine.