Les auteurs présumés de la tentative d’assassinat de Passamainty déférés aujourd’hui au tribunal

L’affaire, qui s’est déroulée le 4 février dernier à Mamoudzou, n’avait pas manqué de marquer les esprits. A 02H35, les effectifs de la police nationale intervenaient dans un banga au niveau du plateau de la fontaine quartier Gnambotiti à Passamainty pour un blessé grave qui avait reçu plusieurs coups de machettes. Sur place, un jeune homme, âgé de 16 ans et gravement blessé présentait notamment plusieurs plaies importantes aux membres, inférieurs et supérieurs. Le jeune homme était pris en charge par les secours et transportés au CHM où il pouvait être soigné.

L’enquête était confiée aux fonctionnaires de police de MAMOUDZOU. Dans le cadre de cette enquête menée avec célérité, ils interpellaient le 10 février au matin, plusieurs personnes impliquées dans ces faits d’une particulière sauvagerie. L’une des personnes placées en garde à vue passait aux aveux. A l’issue de cette première phase d’enquête, trois hommes étaient déférés nés respectivement en 1988, 1994 et 1996. Le parquet décidait d’une ouverture d’information pour tentative d’assassinat et sollicitait leur placement en détention provisoire.

Ils seront présentés à la juge d’instruction dans la soirée. L’enquête se poursuivra dans le cadre de l’instruction.

Le parquet souligne que les deux autres homicides et cette tentative d’assassinat commis depuis la fin du mois de janvier sur le secteur de MAMOUDZOU ont donné lieu très rapidement à l’interpellation des mis en cause.

Au moment de ce compte rendu, ils n’étaient toujours pas passés devant le Juge d’instruction.

D’autres affaires

Parmi les déferrements du jour, on notera trois autres affaires.

– Comparaissait également devant le Tribunal Correctionnel en comparution immédiate un homme né en 1997 et qui avait commis des violences sur un surveillant de prison lors de son déferrement. Il était condamné à la peine de 10 mois ferme et maintenu en détention. Cet homme avait été placé en garde à vue sur décision du procureur, alors que mis en examen dans une affaire distincte, il venait d’être libéré de MAJICAVO pour des motifs de procédures. Il ne sera donc sorti de prison que le temps d’être condamné pour y purger une peine.

– Deux jeunes de 20 et 21 ans qui étaient poursuivis pour violences réciproques. Le premier était condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme, l’autre à 8 mois ferme. Ils étaient tous les deux incarcérés à Majicavo.

– Comparaissait enfin devant le Tribunal Correctionnel en comparution immédiate un jeune homme né en 1999 . Accompagné d’un mineur, il frappait un jeune homme et son ami avec le dos d’un Chombo et à coups de poings. Ces deux victimes présentaient une ITT de 5 jours. Au moment de la rédaction du présent compte rendu, la décision n’était pas encore rendue.