Moinatrindri : un accueil pour les jeunes de l’ASE en situation de handicap

L’Association départementale des pupilles de l’enseignement public de Mayotte (ADPEP976) et le Conseil départemental ont procédé vendredi matin, à Moinatrindri, à la cérémonie d’inauguration du service expérimental d’accueil de jour des jeunes en situation de handicap placés en Famille d’accueil, indique le Conseil départemental.

La maison d’accueil expérimentale «Djumba Laraha Nafuraha» , gérée par l’ADPEP976, est entièrement financée par le Conseil départemental.

La conseillère départementale Rosette Vitta salue l’arrivée d’un “service expérimental [qui] vient à point nommé pour répondre ponctuellement à une problématique réelle du quotidien des personnes concernées”.

Ce nouvel équipement vise à recevoir les jeunes en situation de handicap dépensant de l’Aide sociale à l’enfance, alors que les familles d’accueil sont de plus en plus sollicitées, ont souvent plusieurs enfants à charge, et ne sont pas toujours formées pour s’occuper de ces jeunes qui demandent une attention particulière.

“L’idée est d’éviter tout simplement l’exclusion dont ces enfants peuvent faire l’objet, en les accompagnant en immersion pour leur trouver des emplois, des formations, des stages… Et ce projet entre bien en cohérence avec le Schéma départemental de l’enfance et de la famille (SDEF) du Conseil départemental, qui consiste à protéger les personnes vulnérables en vue de leur offrir une certaine autonomie ainsi qu’une opportunité de réussir” indique le Département.